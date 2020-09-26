В Совфеде объяснили отказ от поездки на форум в Минск коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c501069e-fff8-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что отказ членов СФ поехать в Минск на Форум регионов России и Белоруссии не связан с политической обстановкой на территории страны. По его словам, причиной стала напряжённая ситуация с коронавирусом.

Он отметил, что представительство РФ на мероприятии останется прежним, передаёт «Интерфакс».

Подготовка (к поездке на форум. — NEWS.ru) была, но в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусом, немножко напряжённая, было принято решение провести Форум регионов России и Белоруссии в формате видео-конференц-связи, — отметил он.

Политик подчеркнул, что решение не связано с политической ситуацией и было принято только в рамках заботы о здоровье членов Совфеда.

Не надо искать чёрную кошку в чёрной комнате, если её там вообще нет. Белоруссия — это наше братское государство, и мы продолжаем работать и обсуждать общие задачи развития экономик наших стран и повышения благосостояния наших граждан, — заключил он.

В Белоруссии массовые протесты идут с 9 августа, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Как писал NEWS.ru, такая тайная инаугурация усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом. В ответ жители Белоруссии решили устроить свою акцию и 27 сентября во всех городах страны провести народную инаугурацию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, писал NEWS.ru.