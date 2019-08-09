https://static.news.ru/photo/c73fbb3c-bc59-11e9-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на своё заседание послов тех стран, которые публиковали сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве. В ведомстве расценивают эти действия как вмешательство в российские выборы.

Было непонятно, что это за сообщения — предостережения своим гражданам или призыв к беспорядкам, — отметила член комиссии Людмила Бокова.

По её словам, подобные действия можно трактовать как вмешательство во внутренние дела России. Заседание планируют провести в сентябре, передаёт РИА Новости .

Ранее американское посольство опубликовало «маршрут хождений», запланированный на 3 августа, а немецкая газета Deutsche Welle и вовсе призвала выходить на акцию на русском языке.

Российские дипломаты встретились с Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжеси, чтобы обсудить этот инцидент. В МИД РФ заявили, что материалы Deutsche Welle идут вразрез с нормами профессиональной журналистики, писал News.ru.