https://static.news.ru/photo/590164ea-b9f2-11e9-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

В МИД РФ назвали призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве попыткой вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.

Ранее американское посольство опубликовало «маршрут хождений», запланированный на 3 августа, а немецкая газета Deutsche Welle и вовсе призвала выходить на акцию на русском языке.

Российские дипломаты встретились с Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжеси, чтобы обсудить этот инцидент. В МИД РФ заявили, что материалы Deutsche Welle идут вразрез с нормами профессиональной журналистики.

В случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Как писал News.ru, в несогласованной акции за честные выборы в центре Москвы 3 августа, по данным столичного главка МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержаны примерно 600 человек. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из участников митинга, во время задержания которого получил вывих руки сотрудник ОМОНа.