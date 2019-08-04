https://static.news.ru/photo/f44d913c-b6b2-11e9-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Участник несогласованного митинга за честные выборы в Москве по фамилии Устинов, во время задержания которого получил вывих руки сотрудник ОМОНа, стал подозреваемым по уголовному делу.

По мнению следствия, мужчина нанёс повреждения полицейскому, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Силовики увидели в его действиях состав уголовной статьи о применении насилия к представителю власти.

Ранее News.ru писал, что председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге 3 августа в Москве преступлением.