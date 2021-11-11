В России сочли невыгодным для ЕС введение санкций против «Аэрофлота»

Евросоюзу невыгодно вводить санкции против «Аэрофлота», потому что Россия примет аналогичные меры и запретит иностранным авиакомпаниям летать над территорией страны. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт по безопасности полётов Александр Романов.

Может быть, введут какие-то временные ограничения, но я думаю, если введут запрет на полёты над территорией России, это будет довольно сложно для Евросоюза. Потому что облететь такую территорию — это огромные убытки. Это никому не выгодно, — отметил Романов.

По его мнению, «будут максимум дипломатические ноты», так как санкции невыгодны для обеих сторон. Романов уточнил, что в случае запрета полётов над территорией России пострадают не только страны Евросоюза и Прибалтики, но и другие государства.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва отреагирует, если Евросоюз введёт санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. По его словам, в РФ уже ничему не удивляются, поскольку ЕС вместо диалога сразу предпочитает «хвататься за санкционную дубину».