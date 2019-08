https://static.news.ru/photo/b3ffddde-47a3-11e9-8735-fa163e074e61_660.jpg

Российский сенатор Сергей Цеков нашёл причину, из-за которой британское издание The Guardian изменило подпись под фото с фестиваля «Таврида», проходящего в Крыму, в которой говорилось, что Крым — это Россия.

По мнению Цекова, решение об изменении подписи было принято под давлением правительства Великобритании.

Думаю, могли вмешаться представители власти. Надо понимать, что в таких вопросах полноценной свободы слова на Западе нет, — цитирует политика РБК.

Крым стал российским регионом после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма. Снимок был опубликован в подборке лучших, по мнению издания, фотографий со всего мира, отражающих новостную картину дня 22 августа. Подпись «Crimea, Russia. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak» отредактировали на «Crimea. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak». То есть было удалено указание страны, которой принадлежит полуостров.

Как писал News.ru, заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов заявил, что исправление британской газеты The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля свидетельствует о давлении властей западных стран на журналистов.