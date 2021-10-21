В МИД усомнились в готовности США содействовать по Минским соглашениям

Поощрение главой Пентагона Ллойдом Остином реваншистских настроений Киева обостряет ситуацию в Донбассе и вызывает вопросы о готовности США содействовать выполнению минских договорённостей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы обратили внимание на агрессивный русофобский тон заявлений главы Пентагона, который в этих заявлениях прямо поддерживает реваншистские настроения партии войны в Киеве. Это не только провоцирует напряжённость вдоль линии соприкосновения в Донбассе, но и вызывает серьёзные вопросы о реальной приверженности Вашингтона собственным уверениям в готовности содействовать реализации Минских соглашений, — сказала Захарова.

Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках своего турне по странам Черноморского региона обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе, а также в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, на встрече с министром обороны Украины Остин призвал РФ остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекращения кибератак на Соединённые Штаты и их союзников.

Целью турне главы Пентагона является прояснение политической стратегии администрации Джо Байдена в Черноморском регионе, который, по оценкам исследователей, нуждается в наращивании оборонного потенциала «для сдерживания России».