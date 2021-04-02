В МИД России отреагировали на осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/b2393d6c-93a8-11eb-b4ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Эдишерашвили/ТАСС

Осквернение памятника российскому писателю Александру Грибоедову является провокацией экстремистов, которые стремятся препятствовать нормализации отношений между Россией и Грузией. Об этом говорится в официальном комментарии российского МИД.

Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Видим в них попытку экстремистских сил в Грузии использовать любой повод для того, чтобы затруднить процесс нормализации российско-грузинских отношений, — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что подобные акты вандализма вызывают недоумение и отторжение во всём цивилизованном мире. Кроме того, это действие выглядит нелепым, учитывая значимость личности Грибоедова не только для России, но и для Грузии.

Как сообщал NEWS.ru, неизвестные накануне осквернили памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в центре Тбилиси. На фотографиях, которые массово рассылаются по грузинскому сегменту социальных сетей, видны сделанные красной краской надписи антироссийского содержания.

Ранее в Грузии произошёл скандал с российским телеведущим Владимиром Познером, который прилетел в страну отметить своё 87-летие. Он был намерен улететь из грузинской столицы 3 апреля, но рядом с гостиницей собрались протестующие, которые потребовали выдворить журналиста. Их возмущение вызвала позиция Познера, который не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.