В МИД РФ не исключили возможности размещения ракет вблизи границ ЕС

https://static.news.ru/photo/a760b0f6-c72e-11ea-adb3-fa163e074e61_660.jpg Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация готова разместить ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ ЕС в случае, если Соединённые Штаты разместят там аналогичное оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся, разместим и мы, — сообщил «Интерфаксу» дипломат.

По его словам, те страны, которые в данное время борются за американское военное присутствие в каком-то виде, за статус «прифронтовых» государств, — Польша и страны Балтии — должны понимать издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников.

Говоря о том, может ли РФ передислоцировать тактическое ядерное оружие к границам Евросоюза, если будет принято решение о перебазировании тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу, Грушко ответил, что могут быть приняты все необходимые меры.

Если мы увидим движение в сторону формирования конкретных планов или соответствующую подготовку, то с нашей стороны будут приняты все необходимые меры, в том числе военные, чтобы обеспечить безопасность, — подчеркнул заместитель руководителя ведомства.

Он согласился с тем, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос и в его сторону сейчас движутся Соединённые Штаты.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу. По его словам, они будут перенесены в «две разные точки».

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась. В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий, писал NEWS.ru.