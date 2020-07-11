Трамп снова подтвердил намерение перебросить часть войск из ФРГ в Польшу

https://static.news.ru/photo/44a9a5de-c33d-11ea-b497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу. По его словам, они будут перенесены в «две разные точки».

Я верну около половины [военных] домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого, — сказал Трамп в интервью обозревателю The Washington Post и телеканала Fox Марку Тиссену.

5 июня президент США распорядился сократить число американских военных, которые находятся в Германии. К сентябрю 2020 года из европейской страны будут выведены почти 9,5 тысячи солдат и офицеров.

15 июня Трамп заявил, что Вашингтон сократит численность своих военнослужащих на территории ФРГ до 25 тысяч человек в том случае, если Берлин заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в связи с договорённостями в рамках НАТО. В настоящее время в ФРГ размещены порядка 34 тысяч американских солдат.

24 июня Трамп подтвердил планы перебросить часть войск в Польшу.

В Минобороны США стали затягивать процесс сокращения военного присутствия в Германии. По данным The Washington Post, Пентагон практически не замечает пожеланий главы государства. Точно так же в военном ведомстве реагируют на планы Трампа по выводу войск из Афганистана. Белый дом намерен вывести оставшихся там военных, чтобы выполнить предвыборное обещание президента, но достижению данной цели препятствуют в Пентагоне, писал NEWS.ru.