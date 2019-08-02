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Падение истребителя Военно-воздушных сил ВМС Соединённых Штатов F/A-18E/F Super Hornet повлекло за собой смерть пилота.

Самолёт упал в национальном парке «Долина смерти». Место крушения находится на небольшом расстоянии от военной базы Чайна-Лейк, сообщается в Twitter ВМС. Как ранее писал News.ru, в американском городе Даллас при...