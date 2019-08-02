Майкл Помпео Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) из-за нарушения Россией его условий.

По словам политика, США дали российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несёт полную ответственность за это, — написал глава Госдепартамента в Twitter.

Ранее News.ru писал, что МИД РФ подтвердил официально прекращение действия ДРСМД. В ведомстве отметили, что инициатором отказа от соглашения выступает Вашингтон.

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