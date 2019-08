По словам политика, США дали российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility.