https://static.news.ru/photo/a31a8fd8-b50c-11e9-b855-fa163e074e61_660.jpgМайкл ПомпеоФото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) из-за нарушения Россией его условий.
По словам политика, США дали российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.
США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несёт полную ответственность за это, — написал глава Госдепартамента в Twitter.
On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility.