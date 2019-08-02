https://static.news.ru/photo/ac99f84c-b529-11e9-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

США совершили серьёзную ошибку, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считают в российском Министерстве иностранных дел.

Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершённых Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис, — говорится в сообщении ведомства.

По мнению дипломатов, таким образом американские власти решили избавиться от установленных документом ограничений.

В МИДе отметили, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий Соединённые Штаты выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий.

Ведомство призвало США отказаться от развёртывания разрабатываемых ими ракет указанных классов, а также последовать примеру России и сделать всё необходимое, чтобы обеспечить глобальную стабильность. Иначе, подчеркнули в ведомстве, вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон.

Как писал News.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО продолжает вслед за США распространять дезинформацию о ситуации с ДРСМД. По его словам, Альянс своими заявлениями по этому вопросу дискредитирует себя как политическую структуру.