В МИД объяснили, почему Москва пошла на переговоры с талибами

Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами из-за необходимости доносить до них свои озабоченности в сфере безопасности в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Дипломат отметил , что об ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода войск США Москва предупреждала давно.

Ещё несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели. Они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим всё сказано, — пояснил Кабулов.

Он добавил, что сейчас установить диалог с талибами было бы затруднительно.

А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что полевые командиры талибов получили указания от руководства, чтобы ни пылинки не упало на генеральное консульство РФ в афганском Мазари-Шарифе. Об этом рассказал Замир Кабулов. Он отметил, что сейчас все российские дипломаты временно пребывают в Узбекистане. Откроется генконсульство в Мазари-Шарифе, когда РФ получит необходимые твёрдые гарантии безопасности для своих дипломатов.