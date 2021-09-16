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В Крыму оценили позицию Франции по выборам в регионе

23:02, 16 сентября 2021
В Крыму оценили позицию Франции по выборам в регионе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Прискорбным назвал отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. При этом парламентарий подчеркнул, что подобный результат ни на что не повлияет. Его слова приводит РИА Новости.

Прискорбно наблюдать за целым рядом государств, среди которых есть Франция, МИД которой делает весьма странные и неадекватные заявления, — сказал Бобков.

При этом депутат подчеркнул, что непризнание выборов на территории Крыма со стороны стран Запада ни на что не повлияет.

Их оценки давно уже не интересуют, — резюмировал Бобков.

Ранее в МИД Франции сообщили, что страна не планирует признавать результаты парламентских выборов в РФ, которые будут показаны на территории Крыма.

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