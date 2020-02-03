https://static.news.ru/photo/235a3b58-4676-11ea-a35f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают маловероятным «сверхблизкое сближение» США и Белоруссии, а развитие их отношений признают суверенным правом двух государств.

Вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении. Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнёров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений, — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что отношения между Россией и Белоруссией не могут изменить ни США, ни Европа. Он отметил, что Лукашенко «довольно крепко сидит», но при этом Белоруссия — страна компактная, у неё есть общественное мнение на разные взгляды. Быстрицкий назвал такое поведение политика типичным, так как он хочет «балансировать между разными силами», и поэтому Лукашенко маневрирует.