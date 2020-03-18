https://static.news.ru/photo/e8afd78c-6908-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешнюю цену на нефть низкой и отметил, что «хотелось бы выше».
РФ внимательно мониторит ситуацию на нефтяных рынках и будет формулировать позицию по линии ОПЕК+ исходя из прогнозов, — цитирует ТАСС Пескова.
Как писал NEWS.ru, цена на нефть эталонной марки Brent опустилась на 2,75%. Фьючерс с поставкой в мае во время торгов на лондонской бирже ICE достиг отметки в $27,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 12:35 мск. До этого момента Brent опускался на такой ценовой уровень в январе 2016-го. Что касается эталонной марки WTI, то стоимость её фьючерса и вовсе потеряла 4,9% и находится на отметке в $25,96 за баррель. Такая цена соответствует уровню мая 2003 года.