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Министерство иностранных дел России оценивает Черногорию, Филиппины и Молдавию как самые сложные страны для эвакуации граждан РФ. Об этом журналистам 18 марта рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в перечисленных странах россияне столкнулись с наибольшими проблемами при возвращении домой после прекращения межгосударственных авиасообщений и закрытия границ из-за распространения коронавируса нового типа. Есть точки, которые мы...