В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

https://static.news.ru/photo/5e7dd1b6-0ed7-11eb-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия действительно временно перестала оказывать финансовую помощь Киргизии, как об этом было объявлено утром 15 октября. Данные сведения огласил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заметил, что помощь будет возобновлена, когда все государственные структуры Киргизии заработают в штатном порядке.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Москва приостановила финансовую поддержку Киргизии до тех пор, пока политическая ситуация в республике не будет стабилизирована.

По словам Пескова, в государстве в настоящее время нет как такового правительства. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва внимательно следит за всем, что происходит в Киргизии.

И мы видим кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определённая пауза имеет смысл, — цитирует Пескова РИА Новости.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков обратился к народу страны. Он заявил, что принял решение уйти в отставку.

По словам Жээнбекова, он не держится за власть. Политик также подчеркнул, что не хочет входить в историю как президент, который проливает кровь и стреляет в собственных граждан, передавал NEWS.ru.