В Кремле не обратили внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона

https://static.news.ru/photo/9345347a-3010-11eb-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не обратила внимание на информацию французского издания, которое обнародовала детали, якобы обсуждаемые президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Не обратили, нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Источник французского издания Challenges сообщил, что во время телефонного разговора, который состоялся 7 ноября, Путин попросил Макрона помочь в производстве вакцины «Спутник V» и подключить к этому Институт Пастера.

В пресс-службе Кремля о разговоре лидеров двух стран, который состоялся 7 ноября, сообщили, что Путин и Макрон тогда говорили о борьбе с коронавирусом.

Российская сторона при этом упомянула в отчёте о состоявшейся беседе Институт Пастера. Как было сказано в заявлении пресс-службы президента РФ, была «высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин».

Как сообщал NEWS.ru, в четверг источник газеты «Коммерсант» при этом заявил, что Российское руководство выразило возмущение очередной утечкой. Инсайдер уточнил, что Москва выдвигала требования объяснить ситуацию, но в итоге суть претензий не ясна, а также не понятно, кто и кому их предъявлял.