Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/21b8950e-2106-11eb-9c57-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили ряд актуальных проблем, среди которых были недавние теракты во Франции и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Главы государств подтвердили намерение продолжать борьбу с терроризмом во всех его проявлениях.

Касательно Карабаха политики выразили обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями в зоне конфликта. Путин рассказал Макрону о шагах, которые Россия предпринимает в интересах прекращения огня и переговоров, направленных на политико-дипломатическое разрешение конфликта.

Подтверждён обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Ещё один вопрос, который обсудили президенты, касался проблемы внутриукраинского урегулирования. Главы России и Франции согласились в необходимости неукоснительного выполнения минского комплекса мер и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате».

Руководители двух государств сошлись в оценках по ситуации в Ливии. Путин и Макрон считают важным активизировать усилия для скорейшей нормализации обстановки.

Помимо этого, сообщается о рассмотрении президентами актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, был затронут вопрос углубления сотрудничества по борьбе с коронавирусом, включая налаживание связей между профильными структурами РФ и Институтом Пастера по разработке и производству вакцин от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции прошла национальная церемония прощания с погибшими при атаке на церковь в Ницце. На мероприятие пришли как родственники погибших, так и представители власти, в том числе бывший президент страны Николя Саркози.