СМИ: в Москве возмущены утечкой беседы Макрона с Путиным

https://static.news.ru/photo/198bae70-2ffc-11eb-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российское руководство выразило возмущение очередной утечкой. На этот раз во французские издания попали детали конфиденциального разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечает источник, смысл беседы сильно искажён.

Инсайдер уточнил, что Москва выдвигала требования объяснить ситуацию, но в итоге суть претензий не ясна, а также не понятно, кто и кому их предъявлял, передаёт его слова «Коммерсант».

Источник французского издания Challenges сообщил, что во время телефонного разговора, который состоялся 7 ноября, Путин попросил Макрона помочь в производстве вакцины «Спутник V» и подключить к этому Институт Пастера.

Несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними. Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей, — утверждал собеседник французского издания.



Пресс-служба Кремля при этом сообщала, что Путин и Макрон обсудили широкий спектр тем. Главной из них стал Нагорный Карабах. РФ и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. Лидеры двух стран также затронули вопрос выполнения минских договорённостей по Донбассу и ситуацию в Ливии.

Российская сторона при этом упомянула в отчёте о состоявшейся беседе Институт Пастера. Как было сказано в заявлении пресс-службы президента РФ, была «высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин».

При этом ни Елисейский дворец, ни российский МИД статью официально пока не прокомментировали.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что завод компании «Р-Фарм» для дополнительного производства вакцин от коронавируса заработает на территории технополиса «Москва». Площадка была подготовлена менее чем за месяц. Сейчас основные работы находятся на финальной стадии, вскоре производитель оснастит производство оборудованием и вакцина «Спутник V» будет производиться в столице в ближайшее время, сообщал NEWS.ru.