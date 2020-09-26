В КПРФ пообещали поддержку сыну бывшего иркутского губернатора

https://static.news.ru/photo/64bc7f32-016c-11eb-93ce-fa163e074e61_660.jpg Андрей Левченко Фото: irkutsk-kprf.ru

В Коммунистической партии РФ пообещали оказать любую, в том числе юридическую, поддержку депутату Иркутской области Андрею Левченко, которого подозревают в крупном мошенничестве.

По поручению Зюганова (главы КПРФ Геннадия Зюганова. — NEWS.ru) группа лучших юристов подключилась к этому вопросу, — заявил «Интерфаксу» зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Он подчеркнул, что в КПРФ связывают происходящее «с комплексным давлением на иркутскую партийную организацию и на Сергея Левченко».

О задержании сына экс-губернатора области Сергея Левченко NEWS.ru сообщал 28 сентября. Его подозревают в махинациях с денежными средствами Фонда капитального ремонта, которые принесли государству ущерб более чем на 185 млн рублей.