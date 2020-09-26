Задержан сын экс-губернатора Иркутской области

Депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Проведены обыски дома и на работе у сына бывшего губернатора Сергея Левченко.
Также оперативные действия прошли и дома у экс-главы региона,
Махинации с денежными средствами Фонда капитального ремонта, в которых подозревают Левченко, принесли государству ущерб более чем на 185 млн рублей. Решатся вопрос о выборе для Левченко меры пресечения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым. Политика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от преступных действий депутата превысил 2 млн рублей.
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