Задержан сын экс-губернатора Иркутской области

https://static.news.ru/photo/4699e324-5293-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Проведены обыски дома и на работе у сына бывшего губернатора Сергея Левченко.

Также оперативные действия прошли и дома у экс-главы региона, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Махинации с денежными средствами Фонда капитального ремонта, в которых подозревают Левченко, принесли государству ущерб более чем на 185 млн рублей. Решатся вопрос о выборе для Левченко меры пресечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственные органы завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым. Политика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от преступных действий депутата превысил 2 млн рублей.