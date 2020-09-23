СК РФ завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

https://static.news.ru/photo/885bdcb8-fdbf-11ea-a046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым, рассказала представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Она отметила, что политика обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Ущерб от преступных действий депутата превысил 2 млн рублей, говорится на официальном сайте СК РФ.

По версии оперативников, с ноября 2019-го по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. При этом депутат сопровождал документы ложными сведениями о выполнении помощником заданий особой важности. Затем Шереметьев присваивал деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Железнодорожный районный суд Красноярска 19 сентября арестовал бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, которого подозревают в коррупции.

Маслодудова задержали 18 сентября, его подозревают в том, что с марта 2018-го до марта 2020 года он покровительствовал лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил предприятием сам его близкий родственник. За два года, как считает следствие, учредители передали брату чиновника более 7 млн рублей, 4 из которых он отдал Маслодудову.