Губернатор на час: ЛДПР сама себе могилу копает

Положение Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае в прямом смысле хуже губернаторского. Один скандал сменяет другой. Да, местная общественность постепенно устаёт от плохой погоды и от нескончаемых публичных протестов под предлогом защиты Сергея Фургала. Собравшиеся в последние выходные 200 хабаровчан это, конечно, не десятки тысяч, как ещё недавно. Другое дело, что нет никаких заслуг самого Михаила Дегтярёва в ослаблении социально-политического напряжения. А вот силовой разгон одного из митингов ему будут припоминать при каждом удобном случае. Причём вина за такое решение лежит целиком на нём, а не на далёкой федеральной власти, которая прежде предпочитала просто игнорировать хабаровские протесты и исключать их из общенациональной медийной повестки.

Зато из Москвы хорошо видны ничтожные управленческие успехи элдэпээровца, которого в президентской администрации, как утверждают, считают всё больше неизбираемым. А тут ещё и скандал со странным тендером на личную охрану губернатора, которому потребовалось сразу семь охранников за 35 миллионов. Сам Дегтярёв, правда, от такой инициативы поспешно открестился, заявив, что авторы тендера — сотрудники, которые воспользовались его отсутствием. Но, во-первых, неясно, зачем его окружению так откровенно подставлять своего шефа. А во-вторых, так никто конкретно и не был назван «козлом отпущения».

Вызвало удивление и желание 17 городских депутатов сразу выйти из рядов ЛДПР. Между тем в городской совет Хабаровска были избраны 34 жириновца и один справедливоросс. Учитывая, что один из соратников покинул партию ещё раньше, новый демарш приводил к тому, что ЛДПР просто теряла большинство в совете. Что серьёзно било и по позициям губернатора, который сейчас формально возглавляет региональную парторганизацию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судя по всему, потенциальных диссидентов не устраивали постоянный диктат партийной верхушки из далёкой Москвы и беззубая, как представлялось, позиция фракции в отношении защиты задержанного экс-губернатора Фургала. А ведь именно под его эгидой и был сформирован городской совет цветов ЛДПР на последних выборах. Очередной скандал удалось замять или просто отложить после встречи новых оппозиционеров с самим Дегтярёвым. Неизвестно, что конкретно им было обещано, но, учитывая общий конформизм Жириновского, в самом недалёком будущем стоит ждать новых протестных демаршей местных партийных элитариев. И если у многих новых губернаторов не складываются гармоничные отношения с чужими региональными элитами, то Дегтярёв ссорится как бы со своими же соратниками. Причём в регионе, который ещё с далёкого 1993 года считается опорным краем ЛДПР.

Сам Михаил Дегтярёв постоянно подчёркивает свою небывалую социальную активность и даже сообщил в стиле партийного босса, что за последнее время он пожал не менее 40 тысяч рук. Неизвестно, конечно, кто в его окружении ведёт учёт рукопожатий, и радует, что губернатор не подхватил СOVID-19. Но оценивать-то на настоящих выборах его будут по конкретным социально-экономическим результатам, а не по игре в американского сенатора с его приклеенной улыбкой и бесконечными рукопожатиями.

Впрочем, если в Москве примут решение освободить Дегтярёва от непосильного груза и поставить в оставшиеся до будущего единого дня голосования в качестве врио очередного крепкого хозяйственника или местного представителя элиты, то фавориту Жириновского найдут место в Госдуме. Не пропадёт и не пойдёт он работать по специальности.