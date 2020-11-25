Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты передумали покидать партию

https://static.news.ru/photo/9307d90a-2f0b-11eb-a3a0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

В Хабаровском крае 17 депутатов от ЛДПР изменили своё решение о выходе из партии после разговора с врио губернатора региона Михаилом Дегтярёвым, который также является главой регионального отделения организации.

Изначально мы не собирались нигде это опубликовывать (выход из партии. — NEWS.ru). Грубо говоря, нас немножечко подвели наши товарищи. В итоге пришлось комментировать. Да, может, мы и потеряли репутацию, зато оставили своё честное имя на 100%, — заявил председатель парламента Хабаровска Михаил Сидоров журналистам РИА Новости.

По его словам, благодаря этим действиям их услышали и поняли. Сидоров подчеркнул, что после встречи с врио губернатора были достигнуты договорённости, а также принято решение не становиться беспартийными.

Врио согласен на конструктивную работу со стороны пересмотра деятельности реготделения в направлении контроля деятельности фракции ЛДПР гордумы, — подчеркнул депутат.

Ранее 17 депутатов городской Думы Хабаровска во главе с председателем решили выйти из ЛДПР. Они заявили, что несогласны с политикой регионального отделения фракции и поэтому хотят покинуть партию.

Как писал NEWS.ru, член «Единой России» Светлана Быстрова возмутилась получению штрафа в 16 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Она вышла из партии и обвинила политиков в издевательстве над людьми.