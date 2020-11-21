Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска вышли из ЛДПР

Ряды ЛДПР покинули сразу 17 депутатов городской думы Хабаровска, в том числе расстался с партией Владимира Жириновского и председатель законодательного органа.
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Вышли из партии ЛДПР 17 депутатов во главе с председателем, подтверждаю, решение принято сегодня. Это личное решение. Основной момент почему — внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой, — цитирует агентство своего собеседника.
Он уточнил, что депутаты не переходят в другую партию, а останутся беспартийными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член «Единой России» Светлана Быстрова вышла из партии и обвинила политиков в издевательстве над людьми. Причиной стали штрафы за нарушение самоизоляции. На неё выписали штраф в 16 тысяч рублей, после чего женщина покинула организацию. Она написала в Facebook, что депутаты Мосгордумы поддержали закон, который позволяет «издеваться над больными COVID-19 и ОРВИ».