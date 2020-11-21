Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска вышли из ЛДПР

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв раскритиковал действия аппарата правительства за объявленный конкурс на охрану для него за 33 млн рублей в год.

За эти деньги в правительстве края собирались нанять семь телохранителей для первого лица региона. Дегтярёв пояснил, что тендер был объявлен в тот момент, когда он несколько дней находился в рабочих...