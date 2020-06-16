«Мне стыдно»: член «Единой России» вышла из партии из-за решений депутатов

Член «Единой России» Светлана Быстрова вышла из партии и обвинила политиков в издевательстве над людьми. Причиной стали штрафы за нарушение самоизоляции.
На неё выписали штраф в 16 тысяч рублей, после чего женщина покинула организацию. Она
Я многие годы была на стороне власти <...> Я верила. Верила как упоротая наркоманка. Что Единая Россия сделает нашу жизнь лучше, справедливее. <...> Я жестоко ошиблась. И это такой своеобразный Каминг-аут. Политический. Мне стыдно, — написала она.
Людям выписывают штрафы в автоматическом режиме без доказательства вины и суда. Она считает, что нужно признать ошибочность подобного решения и аннулировать все протоколы, выписанные через приложение «Социальный мониторинг».
Я потрясена. Так как знаю некоторых голосовавших по этому закону «за» лично и как хороших людей. Но этого мало, быть хорошим человеком самим по себе, — добавила она.
Политик отметила, что будет оспаривать свои штрафы через суд и готова дойти до ЕСПЧ.
С 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции и отменили пропускной режим. Последний действовал с 15 апреля. Для получения разрешения на выход из дома нужно было заполнить форму на сайте мэрии, где указать личные данные, включая место жительства, номер транспортной карты и авто, а также адрес назначения и цель передвижения.
При этом власти Москвы напомнили, что приложение «Социальный мониторинг» как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции никто не отменяет. Оно будет использоваться для тех, кто болен COVID-19, и их близких, писал NEWS.ru.
В конце мая в Главконтроль Москвы поступило порядка четырёх тысяч обращений касательно режима самоизоляции. 2,5 тыс. из них — обжалования штрафов. Приложение «Социальный мониторинг» постоянно проверяет геопозицию телефона и периодически требует селфи, которое доказывает, что человек остаётся дома. При этом жители стольицы регулярно жалуются на проблемы с системой.
Так, штраф в четыре тысячи рублей получила профессор РУДН Ирина Карабулатова. Причиной денежного взыскания стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».
Как рассказала Карабулатова, в период эпидемии у неё обострилось хроническое заболевание. Она вызвала врача, который диагностировал у женщины ОРВИ. Во время посещения доктора профессор подписала постановление о необходимости соблюдения изоляции.
Власти обещали аннулировать штрафы, однако она не получила никаких подтверждений об этом. В результате женщина обратилась в суд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен