«Мне стыдно»: член «Единой России» вышла из партии из-за решений депутатов

https://static.news.ru/photo/71ad823c-afdb-11ea-9d1f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Быстрова Фото: Светлана Быстрова/facebook.com

Член «Единой России» Светлана Быстрова вышла из партии и обвинила политиков в издевательстве над людьми. Причиной стали штрафы за нарушение самоизоляции.

На неё выписали штраф в 16 тысяч рублей, после чего женщина покинула организацию. Она написала в Facebook, что депутаты Мосгордумы поддержали закон, который позволяет «издеваться над больными COVID-19 и ОРВИ».

Я многие годы была на стороне власти <...> Я верила. Верила как упоротая наркоманка. Что Единая Россия сделает нашу жизнь лучше, справедливее. <...> Я жестоко ошиблась. И это такой своеобразный Каминг-аут. Политический. Мне стыдно, — написала она.

Людям выписывают штрафы в автоматическом режиме без доказательства вины и суда. Она считает, что нужно признать ошибочность подобного решения и аннулировать все протоколы, выписанные через приложение «Социальный мониторинг».

Я потрясена. Так как знаю некоторых голосовавших по этому закону «за» лично и как хороших людей. Но этого мало, быть хорошим человеком самим по себе, — добавила она.

Политик отметила, что будет оспаривать свои штрафы через суд и готова дойти до ЕСПЧ.

С 9 июня в Москве сняли режим самоизоляции и отменили пропускной режим. Последний действовал с 15 апреля. Для получения разрешения на выход из дома нужно было заполнить форму на сайте мэрии, где указать личные данные, включая место жительства, номер транспортной карты и авто, а также адрес назначения и цель передвижения.

При этом власти Москвы напомнили, что приложение «Социальный мониторинг» как инструмент для контроля за соблюдением режима самоизоляции никто не отменяет. Оно будет использоваться для тех, кто болен COVID-19, и их близких, писал NEWS.ru.

В конце мая в Главконтроль Москвы поступило порядка четырёх тысяч обращений касательно режима самоизоляции. 2,5 тыс. из них — обжалования штрафов. Приложение «Социальный мониторинг» постоянно проверяет геопозицию телефона и периодически требует селфи, которое доказывает, что человек остаётся дома. При этом жители стольицы регулярно жалуются на проблемы с системой.

Так, штраф в четыре тысячи рублей получила профессор РУДН Ирина Карабулатова. Причиной денежного взыскания стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».

Как рассказала Карабулатова, в период эпидемии у неё обострилось хроническое заболевание. Она вызвала врача, который диагностировал у женщины ОРВИ. Во время посещения доктора профессор подписала постановление о необходимости соблюдения изоляции.

Власти обещали аннулировать штрафы, однако она не получила никаких подтверждений об этом. В результате женщина обратилась в суд.