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Дегтярёв отказался от собственной охраны за 33 млн рублей

06:10, 23 ноября 2020
Михаил Дегтярёв Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв раскритиковал действия аппарата правительства за объявленный конкурс на охрану для него за 33 млн рублей в год.

За эти деньги в правительстве края собирались нанять семь телохранителей для первого лица региона. Дегтярёв пояснил, что тендер был объявлен в тот момент, когда он несколько дней находился в рабочих поездках. Видео выступления главы региона размещено в его Telegram-канале.

Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну, вообще это нормально? Ну, кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? — возмутился Дегтярёв.

Он добавил, что конкурс нужно отменить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Дегтярёв призвал повсюду ставить памятники Владимиру Путину. Особенно в Крыму. Дегтярёв вообще отличается неординарным мышлением и революционными инициативами, в числе которых особый резонанс вызвали его предложения о полном запрете хождения доллара в стране и о предоставлении женщинам бюллетеня в критические дни.

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