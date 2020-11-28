В Госдуме призвали стрелять по нарушителям границы РФ

https://static.news.ru/photo/c9891262-31a6-11eb-81fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Провокации на границах России должны жестоко пресекаться, вплоть до стрельбы на поражение. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.

Таким образом он предложил реагировать на провокации, в частности, со стороны военнослужащих США и НАТО. «Гневные письма» и «просто слова» уже не помогают справиться с нарушителями, считает Шерин.

Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника, — цитирует его Lenta.ru.

По мнению Шерина, Россия слишком «сдержанно реагирует на то, как сбивают её самолёты и вертолёты», и это провоцирует другие страны. Он призвал определить чёткую грань, после которой нужно перестать быть сдержанными, если речь идёт о репутации государства, престижа нации.

24 ноября эсминец USS John McCain ВМС США на два километра вторгся в территориальные воды России в Тихом океане. В Вашингтоне заявили, что корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Панина считает, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач.

Как писал NEWS.ru, корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк нарушение российских границ эсминцем USS John McCain.