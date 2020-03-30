https://static.news.ru/photo/7810cdfe-7279-11ea-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Государственной думе назвали «политическим заказом» обвинения со стороны членов Европарламента в адрес России в том, что Москва устроила дезинформационную кампанию о COVID-19.

На фоне пандемии коронавируса обвинения России в дезинформации о ситуации звучат особенно цинично. Те, кто позволяет себе в нынешней обстановке транслировать ложь о нашей стране, которая в первых рядах борьбы с распространением инфекции, совершают преступление против собственных граждан, правды и свободы слова, — приводит «Российская газета» слова члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

«Брюссельские чиновники», согласно его выводу, не желают нести ответственность за «собственные просчёты и ошибки, которые привели к критической эпидемиологической ситуации в Италии, Испании, других странах». По мнению Железняка, грамотные действия России в этом направлении, а также её готовность прийти на помощь другим странам раздражают оппонентов.

Еврочиновники, считает он, вводят в заблуждение европейцев о действиях нашей страны с той целью, чтобы не позволить разрушить сфабрикованный миф о России как о сосредоточении зла.

30 марта три члена фракции Европарламента «Зелёные/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться расследованием предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19. Её, по данным парламентариев, проводят не только Россия, но и Китай.

18 марта международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать данные о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе речь идёт о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения России в дезинформации по распространению фейков о COVID-19 являются бездоказательными фейками. По её словам, нет никаких доказательств этих слов. Претензии европейцев по этому вопросу Захарова назвала «аморальной попыткой» замаскировать собственные проблемы.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения, писал NEWS.ru.