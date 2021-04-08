В Госдуме оценили сведения о кораблях США в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/4a929400-98ef-11eb-b9e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Елена Панина заявила, что возможные намерения США направить военные корабли в Чёрное море «в знак поддержки Украины» могут ещё больше осложнить обстановку вокруг Донбасса.

Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики, — заявила Панина в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что военные США обычно с большой тревогой и весьма нервно реагируют на неизбежное в таких ситуациях появление военнослужащих России.

Прецеденты такого рода уже были в Чёрном море. Достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года, — напомнила депутат.

Американцам, наверное, будет лучше, если не появится почва для повторения таких ситуаций, подчеркнула Панина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты не рассматривают отправку военных кораблей в Чёрное море для поддержки Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Европейского командования Вооружённых сил США. Об отправке боевых кораблей в акваторию моря рассказал телеканал CNN. Отмечалось, что Белый дом, отправляя флот, хочет послать Кремлю «особый сигнал».