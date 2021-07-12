В Госдуме оценили призыв к объединению Германии с Россией

Выход Германии из Европейского союза полностью изменит политический пасьянс в Европе. Об этом в интервью изданию Lenta.ru заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложение Берлину покинуть Евросоюз и создать «новое европейское пространство» вместе с Россией.

По мнению парламентария, подобная инициатива выглядит как «ещё один голос против заокеанского диктата и в пользу европейской самостоятельности». Слуцкий отметил, что ФРГ всегда была локомотивом Евросоюза, поэтому её выход из международного образования изменит политический расклад в ЕС. Насколько такая перспектива реальна, депутат предсказать не решается.

Пресловутая евро-атлантическая солидарность в последнее время больно ударяет по карманам простых немцев. Навязывание политики санкций и русофобии привело лишь к экономическим потерям. И в ФРГ это прекрасно осознают, считать они умеют весьма неплохо, — объяснил Слуцкий.

Ранее депутат бундестага Тино Крупалла, который является лидером партии «Альтернатива для Германии», заявил, что стране пора задуматься о выходе из Евросоюза и начать сотрудничать с РФ.