Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлят на 2020 год. Законопроект об этом внесла группа депутатов Госдумы.
Отмечается, что такое голосование предусматривается на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов России.
При этом заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ,
Воспользоваться правом на голосование на цифровых избирательных участках смогут те, кто оказался вне пределов своего избирательного округа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что наблюдатели на выборах в Мосгордуму из Франции отметили работу электронных участков и впечатлились надёжностью и слаженным функционированием системы.
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