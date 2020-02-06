https://static.news.ru/photo/bfc0ff16-4920-11ea-bbca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлят на 2020 год. Законопроект об этом внесла группа депутатов Госдумы.

Отмечается, что такое голосование предусматривается на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов России.

При этом заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ, сообщает ТАСС.

Воспользоваться правом на голосование на цифровых избирательных участках смогут те, кто оказался вне пределов своего избирательного округа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наблюдатели на выборах в Мосгордуму из Франции отметили работу электронных участков и впечатлились надёжностью и слаженным функционированием системы.