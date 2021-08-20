В Госдуме рассказали, как талибы могут проникнуть в Россию

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) могут проникнуть на российскую территорию за счёт большого потока мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Об этом пишет URA.RU.

Депутат полагает, что дело даже «не в самих афганцах», а в том, что «Талибан» планирует «из этих республик сделать провинции и мобилизовать». Таким образом, не исключено, что в РФ могут проникнуть боевики.

Учитывая, что мы имеем оттуда гигантские миграционные потоки гастарбайтеров, то понятно, что в них будут зашиты террористы, — сказал Фёдоров.

Политик также считает, что американцы, уходя из Афганистана, не просто так оставили там военную технику. По его словам, военные из США могли взорвать танки и вертолёты, однако передали их «Талибану».

К тому же возглавляют переходный период люди с двойным гражданством, американским, — добавил Фёдоров.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо исходить из реалий того, что «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию Афганистана, включая столицу. Глава государства призвал не допустить развала страны.