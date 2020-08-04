В ГД оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

https://static.news.ru/photo/8c3116cc-d6e2-11ea-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал ничего страшного в адрес России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока».

Что касается его высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было, — сказал Калашников.

Парламентарий также подчеркнул, что это было всего лишь «голословным заявлением» белорусского лидера, что группа лиц была послана в страну для дестабилизации обстановки.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что против его страны «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии». Он попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в республике, иначе последуют такие меры, что «до Владивостока будет тяжело».

30 июля в Белоруссии задержали 33 граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. По версии российских дипломатов, задержанные граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. В посольстве предполагают, что они направлялись в третью страну, но опоздали на рейс из Минска, писал NEWS.ru.