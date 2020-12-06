В ГД назвали провокацией предложение Кравчука об отключении РФ от SWIFT

https://static.news.ru/photo/b16a55b6-37bd-11eb-80b0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: duma.gov.ru

Предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука отключить Россию от международной расчётной системы SWIFT прокомментировал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе, — сказал он в беседе с RT.

Парламентарий добавил, что РФ подготовилась к такому повороту событий, создав платёжную систему МИР.

Он также отметил, что наказывать Россию за события на Украине — «полная глупость». По его слова, Киев не предпринимает серьёзных усилий для разрешения внутреннего конфликта.

Ранее Кравчук заявил, что украинская сторона после новогодних праздников потребует ужесточения санкций против России, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. В качестве новых ограничений может выступить отключение от SWIFT, что стане санкций против всего государства, а не отдельных лиц.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал эту идею «откровенным хайпом». Бывший премьер Украины Николай Азаров призвал не обращать внимания на слова Кравчука, поскольку его репутация не вызывает доверия.