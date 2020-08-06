МИД РФ: США продолжают курс на очернение России

https://static.news.ru/photo/3202c642-d7ef-11ea-b454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев прокомментировал доклад Госдепартамента о «российской пропаганде». По его словам, Вашингтон продолжает курс на очернение России.

Ранее Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором инструментами пропаганды названы российские СМИ с государственным финансированием. По мнению составителей документа, эта «экосистема» состоит из официальных правительственных коммуникаций, финансируемого государством глобального вещания, культивации неких «подручных ресурсов», использования соцсетей «в качестве оружия» и «дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве».

Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам. Соответствующий список составлен исходя из политически мотивированных конъюнктурных соображений, носит явно предвзятый характер, — отметил политик на брифинге.

По его словам, подобный подход США не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества двух стран. Такое отношение неприемлемо.

Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе, как посягательство на свободу выражения мнения, — подытожил Зайцев.

Как ранее писал NEWS.ru, посольство России в Вашингтоне опубликовало комментарий к докладу Госдепа США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», назвав его попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.