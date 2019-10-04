https://static.news.ru/photo/529b8a88-e6c3-11e9-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, чем рассмешили зал на II Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.

Видео этого эпизода опубликовало издание Depo.ua. На нём видно, что пока ведущая говорила о возросшем товарообороте и активно развивающемся взаимодействии между двумя странами, Зеленский наливал воду в стаканы для Лукашенко и себя. Затем по инициативе белорусского президента они чокнулись, на что гости форума отреагировали аплодисментами.

И за это мы пьём водичку, — заявил Зеленский.

Лукашенко не долго думал над ответом.

Что поставили, то и пьём, — пошутил он.

Как писал News.ru, Владимир Зеленский во время встречи с Александром Лукашенко на украино-белорусском форуме пошутил на тему близости двух народов. По его словам, эту связь можно проследить, изучив фамилии. Слова Зеленского можно расшифровать следующим образом: самый распространённый суффикс украинских фамилий — «ко». Например, Тимошенко, Бондаренко, Петренко, Шевченко. Такое же окончание фамилии часто встречается и в Белоруссии. Например, Лукашенко.