Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский чокнулись стаканами с водой, чем рассмешили зал на II Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.
Видео этого эпизода опубликовало издание Depo.ua. На нём видно, что пока ведущая говорила о возросшем товарообороте и активно развивающемся взаимодействии между двумя странами, Зеленский наливал воду в стаканы для Лукашенко и себя. Затем по инициативе белорусского президента они чокнулись, на что гости форума отреагировали аплодисментами.
И за это мы пьём водичку, — заявил Зеленский.
Лукашенко не долго думал над ответом.
Что поставили, то и пьём, — пошутил он.
Как писал News.ru, Владимир Зеленский во время встречи с Александром Лукашенко на украино-белорусском форуме пошутил на тему близости двух народов. По его словам, эту связь можно проследить, изучив фамилии. Слова Зеленского можно расшифровать следующим образом: самый распространённый суффикс украинских фамилий — «ко». Например, Тимошенко, Бондаренко, Петренко, Шевченко. Такое же окончание фамилии часто встречается и в Белоруссии. Например, Лукашенко.
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