Госдума не стала перечить Мишустину

Государственная дума без особой интриги и драматургии впервые в своей истории утвердила вице-премьера и пятерых министров правительства. После практически трёхчасового обсуждения предложенных премьером Михаилом Мишустиным кандидатур, а также критики в адрес некоторых претендентов на министерские кресла, проголосовать против рискнул всего лишь один парламентарий. Уже через несколько часов указы о назначении утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров были опубликованы на сайте Кремля. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, пока можно говорить только лишь об апробировании новых полномочий Госдумы, так как всеобщее одобрение пока не позволяет говорить о её возросшей роли в политической системе страны.

«Человек хороший, направление плохое»

Ещё накануне заседания Государственной думы стало понятно, что ждать каких-то сюрпризов от новой для парламентариев процедуры утверждения вице-премьера правительства и федеральных министров не приходится. И хотя фракции неохотно делились с журналистами своими планами, большинство парламентских объединений перед голосованием заявили о поддержке предложенных премьером Михаилом Мишустиным кандидатур.

duma.gov.ru

Перед началом обсуждения спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что граждане поддержали поправки к Конституции, где право утверждать министров и заместителей председателя правительства передаётся Госдуме.

Поэтому наша обязанность в рамках новых полномочий сделать всё для того, чтобы были приняты ответственные решения. И в этой связи никакая пандемия не может внести свои изменения, — обратился он к коллегам, подчеркнув, что, получив новые полномочия, депутаты получили и большую ответственность.

Процедура утверждения министров и вице-премьера растянулась на три часа, за которые кандидаты успели кратко рассказать о своих планах, а депутаты поделиться своим взглядом на проблемы в курируемых претендентами на министерские кресла отраслях. «Единая Россия» высказала поддержку всем кандидатам, позиция КПРФ осталась расплывчатой, а в «Справедливой России» и ЛДПР открестились от претендентов на посты глав Минтранса и Минприроды.

Особой критики из уст парламентариев не звучало, а коммунист Владимир Кашин даже восхитился претендующим на должность министра строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, который «не случайно называется крестьянством Татарстана: наш зодчий». В ярком выступлении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и вовсе оценки профессионализма новых министров отошли на второй план, а позицию партии не поддержать претендующего на позицию министра транспорта гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева он объяснил тем, что «человек хороший, направление плохое».

Владимир Жириновский duma.gov.ru

По результатам открытого голосования против представленных главой правительства кандидатур рискнул выступить всего один парламентарий, который проголосовал против претендующего на пост вице-премьера Александра Новака. Таким образом Госдума исполнила свои новые конституционные обязанности в привычной для текущего состава палаты манере: поддержку получили все. Причём, как заметил, спикер Володин, кандидаты получили «не просто большинство, а уверенное большинство».

Апробирование процедуры

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, такое развитие событий назвали ожидаемым, но в перспективе не исключили, что в будущем более «жёсткое и принципиальное» обсуждение кандидатур на министерские портфели может повысить политический вес Госдумы в глазах наблюдателей.

Думаю, что вряд ли стоило ожидать сюрпризов от нынешнего состава Государственной думы, учитывая, что конституционное большинство там у «Единой России». Сейчас это, скорее, такая разминка, апробирование процедуры, но уже в ситуации, когда расклад в Госдуме будет не настолько однозначный, эта процедура, как такой «спящий институт» может иметь серьёзное значение. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Политолог Григорий Добромелов считает, что при старом составе депутатов утверждение членов правительства Госдумой превратилось в ещё одну формальную бюрократическую процедуру.

Вопросы возникают прежде всего к партии «Единая Россия». Вы все дружно критиковали работу Козлова в министерстве Дальнего востока, а тут отправляете его на повышение? Странная история. Понятно, что процедура формальная, но с точки зрения системы сдерживания и противовесов сам механизм заложен правильный, другое дело, что сейчас он криво реализуется. Будет ли более субъектной новая Дума, во многом будет зависеть от её состава. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Просто новая и всё

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в свою очередь добавил, что новая процедура себя оправдывает не только с точки зрения повышения статуса Думы в глазах избирателей, но и с точки зрения информирования общества о приоритетах назначенных министров. При этом политолог напомнил, что так или иначе Госдума является частью единой̆ системы власти и инструментом президента до тех пор, пока конституционное большинство у его безоговорочных сторонников, а меньшинство у его оппозиционных партнёров.

Да, субъектность парламента возрастает. Да, законодательная власть получила больше полномочий. Оптимисты скажут, что Дума на практике продемонстрирует реализацию поправок в Конституцию, когда утверждает кандидатуры министров по представлению премьера. Да, это так, но с оговоркой. Если без какой-либо интриги и драматургии ГД хором скажет общее «одобряем», то глазами обывателей ни о какой возросшей субъектности тут речь не идёт. А вот если обсуждение хоть по одной кандидатуре становится жестким и принципиальным, то политический вес нижней палаты в глазах наблюдателей возрастает. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Включение Думы в процедуру утверждения вице-премьеров и министров соответствует изменениям в Конституцию и уже вполне себя оправдывает, уверен и гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

В процессе консультаций в Думе кандидаты в министры должны и осуществлять коммуникацию с общественностью, и демонстрировать профессиональные компетенции во взаимодействии с думскими экспертами. Именно это и происходит в настоящее время. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

С другой стороны, как отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, эта процедура не то, чтобы должна была оправдать, она просто новая и всё.

Да, министры прошли все собеседования в профильных комитетах, в которых получили полную поддержку, а затем было проведено голосование с ожидаемыми сопротивлениями со стороны коммунистов и слегка эсеров. Процедура функционирует, как она и задумывалась. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Окончательное решение по этому вопросу было в этот же день принято президентом, который своими указами назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров. Александр Новак, ранее возглавлявший Минэнерго, стал вице-премьером правительства, а на посту в министерства его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов стал главой Минприроды, а руководителем Минвостокразвития вместо него назначен Алексей Чекунков. Главами Минстроя России и Минтранса стали Ирек Файзуллин и глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.