Политика

Судимые за преступления средней тяжести не смогут избираться в депутаты

14:22, 23 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете баллотироваться в депутаты гражданам, которые были осуждены за ряд преступлений средней тяжести.

Избираться запретили осуждённым за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, склонение к употреблению наркотиков, убийство новорождённого и многократное нарушения закона о митингах. Всего в список вошли 55 преступлений.

Запрет касается граждан, которые на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство юстиции готовит поправки в процессуальные кодексы РФ, которые позволят сторонам участвовать в заседаниях судов из дома или офиса через Интернет. Сейчас такая возможность юридически закреплена только для формата специальной видео-конференц-связи.

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