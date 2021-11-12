Страны НАТО назвали «поджигателями войны» между Россией и Украиной

Старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер заявил, что НАТО специально обостряет конфронтацию между Киевом и Москвой, поставляя вооружение на Украину. В столкновении заинтересован и ряд восточных государств, в том числе Турция, которые перекладывают на Кремль ответственность за свои действия. Об этом пишет издание National Interest.

Карпентер обратил внимание на то, что в этом году администрация президента США объявила об очередной продаже оружия Украине на сумму в $125 млн. Хотя сделка была временно приостановлена в июне, часть оружия на сумму в $60 млн была доставлена в Киев в конце октября во время визита министра обороны США Ллойда Остина. В свою очередь Турция наладила поставку беспилотников украинским вооружённым силам.

По словам эксперта, нынешняя антироссийская риторика Украины связана с её верой в военную поддержку США или НАТО. При этом он напомнил о том, что результатом аналогичных выпадов Грузии стала «никому не нужная война», обернувшаяся также унижением для официального Тбилиси. США должны отказаться от поддержки Украины оружием, поскольку её превращение в военного союзника Запада нарушает очерченные Россией «красные линии» и побуждает украинское руководство к провокациям во внешней политике.

Соединённым Штатам, Турции и другим сторонникам Киева необходимо изменить курс, прежде чем они превратят тлеющий украинский конфликт в пожар, — заключил эксперт.

10 ноября российское оборонное ведомство зафиксировало существенное увеличение интенсивности полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ в Черноморском регионе. За сутки российские зенитные ракетные войска сопроводили над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.

В Пентагоне заявили, что будут проводить операции как посчитают нужным. По словам представителя американского военного ведомства Джона Кирби, этот важный принцип необходимо отстаивать.