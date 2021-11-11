В Минобороны назвали учения США у границ России агрессией

Внеплановые учения США около российских границ являются агрессивными действиями, создающими угрозу национальной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявили в Минобороны России, передаёт РИА Новости. Накануне российские военные сопроводили над акваторией Чёрного моря три самолёта стран НАТО.

В ведомстве считают целью военной активности Соединённых Штатов и их союзников в Черноморском регионе изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения конфликта на юго-востоке Украины.

Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, — сказали в Минобороны.

10 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что разведывательная авиация НАТО за сутки существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопроводили над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.

В МИД России заявили, что создание США и НАТО многонациональной группировки в регионе дестабилизирует ситуацию у российских границ. В Пентагоне на это ответили, что будут проводить операции как посчитают нужным. По словам представителя американского военного ведомства Джона Кирби, этот важный принцип необходимо отстаивать.