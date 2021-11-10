В США заявили о проведении операций в Чёрном море, «как посчитают нужным»

В Пентагоне отреагировали на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море. В ведомстве заявили, что будут проводить операции, как посчитают нужным, передаёт РИА Новости сообщение представителя американского военного ведомства Джона Кирби.

Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным. <…> Вот сейчас мы говорим, а в Чёрном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать, — сказал Кирби.

Говоря о стягивании Вооружённых сил РФ к границе с Украиной, представитель Пентагона призвал Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что создание США и НАТО многонациональной группировки в Чёрном море дестабилизирует ситуацию у границ России.

Минобороны РФ сообщило, что разведывательная авиация НАТО только за последние сутки существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопровождали над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал заходящие в Чёрное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран попыткой проверить защиту Черноморского побережья и юга России.