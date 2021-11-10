В США заявили о проведении операций в Чёрном море, «как посчитают нужным»
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:21, 10 ноября 2021
Фото: Liu Jie/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS
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В Пентагоне отреагировали на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море. В ведомстве заявили, что будут проводить операции, как посчитают нужным, передаёт РИА Новости сообщение представителя американского военного ведомства Джона Кирби.
Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным. <…> Вот сейчас мы говорим, а в Чёрном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать, — сказал Кирби.
Говоря о стягивании Вооружённых сил РФ к границе с Украиной, представитель Пентагона призвал Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создание США и НАТО многонациональной группировки в Чёрном море дестабилизирует ситуацию у границ России.
Минобороны РФ сообщило, что разведывательная авиация НАТО только за последние сутки существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопровождали над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал заходящие в Чёрное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран попыткой проверить защиту Черноморского побережья и юга России.