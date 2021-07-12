Статью Путина о единстве русских и украинцев выпустили на двух языках

На сайте Кремля появилась статья «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал президент России Владимир Путин. Материал опубликовали на двух языках — русском и украинском.
В своей статье российский лидер
Путин напомнил, что русские, украинцы и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Он перечислил основные исторические события, которые доказывают, что эти три народа существовали долгое время как одно целое. Например, во время Северной войны со Швецией жители Малороссии объединились перед общим врагом. Лишь небольшая часть казаков поддержала мятеж Мазепы.
Президент России считает, что в бедах Украины виновны те, кто отдал страну под полное внешнее управление. Они должны помнить, что в 1918 году подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима.
Сейчас же современная Украина — это детище советской эпохи. Страна была создана за счёт исторической России. Две страны веками развивались как единая экономическая система. Страны ЕС сегодня могли бы позавидовать глубине кооперации, которая была 30 лет назад.
По словам Путина, подлинная суверенность Украины возможна в партнёрстве с Россией. Однако Киев шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру. Она заключалась в том, чтобы превратить Украину в барьер между Европой и Россией. Появилась «анти-Россия», с чем Кремль никогда не смирится. Только украинцы смогут решить, какой будет их страна. Но Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», подчеркнул российский лидер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Путина о едином народе русских и украинцев. По его словам, нечто общее может появиться между двумя народами в будущем, но для этого следует остановить «тотальное разделение между странами».
Позже стало известно, что Зеленский, заявивший 1 июля, что русские и украинцы — это не один народ, раньше считал иначе.