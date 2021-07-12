Статью Путина о единстве русских и украинцев выпустили на двух языках

На сайте Кремля появилась статья «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал президент России Владимир Путин. Материал опубликовали на двух языках — русском и украинском.

В своей статье российский лидер подчеркнул , что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает её как большую общую беду, как трагедию.

Путин напомнил, что русские, украинцы и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была круп­нейшим государством Европы. Он перечислил основные исторические события, которые доказывают, что эти три народа существовали долгое время как одно целое. Например, во время Северной войны со Швецией жите­ли Малороссии объединились перед общим врагом. Лишь небольшая часть каза­ков поддержала мятеж Мазепы.

Президент России считает, что в бедах Украины виновны те, кто отдал страну под полное внешнее управление. Они должны помнить, что в 1918 году подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима.

Сейчас же современная Украина — это детище советской эпохи. Страна была создана за счёт исторической России. Две страны веками разви­вались как единая эко­номическая система. Страны ЕС сегодня могли бы позавидовать глубине коопе­рации, которая была 30 лет назад.

По словам Путина, подлинная суверенность Украины возможна в партнёрстве с Россией. Однако Киев шаг за шагом втягивали в опас­ную геополитическую игру. Она заключалась в том, чтобы превратить Укра­ину в барьер между Европой и Россией. Появилась «анти-Россия», с чем Кремль никогда не смирится. Только украинцы смогут решить, какой будет их страна. Но Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», подчеркнул российский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова Путина о едином народе русских и украинцев. По его словам, нечто общее может появиться между двумя народами в будущем, но для этого следует остановить «тотальное разделение между странами».

Позже стало известно, что Зеленский, заявивший 1 июля, что русские и украинцы — это не один народ, раньше считал иначе.