Стало известно, когда Путин может встретиться с главами фракций в Госдуме

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в субботу, 25 сентября. Мероприятие должно состояться в онлайн-режиме, так как глава государства временно находится в режиме самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Единой России».

Встречу у Владимира Владимировича перенесли с пятницы на субботу, — сказал собеседник.

Он уточнил, что утверждать наверняка, что встреча пройдёт именно в этот день, пока сложно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас точно нельзя сказать, как долго Путин будет оставаться на самоизоляции. По его словам, график главы государства идёт достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса это никоим образом не затрагивает.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения.

Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем выборов в Госдуму. На втором месте оказалась КПРФ, получившая 18,93% голосов. С примерно одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%).