https://static.news.ru/photo/66fc57ac-6452-11ea-aaca-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападки из-за рубежа на депутата Госдумы Валентину Терешкову, связанные с её поправкой о праве нынешнего лидера РФ переизбираться на новый срок, являются атаками на всю Россию, считает спикер парламента Вячеслав Володин.

Потому что она (Терешкова. — NEWS.ru) внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее, — цитирует политика ТАСС.

Инициатива Терешковой, высказанная на заседании Госдумы 10 марта, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения. Терешкова объяснила предложенную инициативу тем, что её «простые люди об этом просили».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова посчитала недостаточно патриотичными россиян, критикующих предложенную ею поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков.