СПЧ обсудит с Путиным пытки в колониях и закон об иноагентах

Совет по правам человека готовится к очередной ежегодной встрече с Владимиром Путиным. Члены совета предложили 40 вопросов главе государства, однако до президента дойдут не все, многие будут решаться в административном порядке, пишет «Коммерсант».

Самыми важными темами станут пытки в колониях, закон об иноагентах, преследование ректора «Шанинки» Сергея Зуева, рассказал газете глава Совета Валерий Фадеев. Также будут затронуты риски цифровизации, давление на правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иностранным агентом).

В административном порядке, скорее всего, будут рассмотрены вопросы неконкретного понятия «политической деятельности» в законе об иноагентах. Это произойдёт в том случае, если Госдума рассмотрит предложенные СПЧ поправки, которые были направлены главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну.

Встреча членов СПЧ и Владимира Путина по традиции проходит 10 декабря, в День прав человека. В прошлом году из-за пандемии она прошла в онлайн-формате.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что законопроект о введении обязательных QR-кодов должен разрабатываться с учётом необходимости минимизации ограничения прав и свобод граждан.