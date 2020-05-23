Совфед предложит кабмину создать госпитали и обсерваторы при аэропортах

https://static.news.ru/photo/704ac43e-9cf0-11ea-9c1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации обратятся к правительству с предложением создать в России несколько авиахабов с госпиталями, обсерваторами, противоэпидемическим оборудованием и средствами дезинфекции.

По информации РИА Новости, предложение оказалось в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства, направленному на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в условиях пандемии.

Сенаторы предложат включить авиахабы в стратегию развития российской системы здравоохранения до 2025 года.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня многие российские регионы откроются для внутреннего туризма. В стране началось смягчение ограничений введённых из-за коронавируса.