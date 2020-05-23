Совфед предложит кабмину создать госпитали и обсерваторы при аэропортах

Члены Совета Федерации обратятся к правительству с предложением создать в России несколько авиахабов с госпиталями, обсерваторами, противоэпидемическим оборудованием и средствами дезинфекции.
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Сенаторы предложат включить авиахабы в стратегию развития российской системы здравоохранения до 2025 года.
Как писал NEWS.ru, с 1 июня многие российские регионы откроются для внутреннего туризма. В стране началось смягчение ограничений введённых из-за коронавируса.
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