Совфед одобрил законопроект о проверке военнослужащих на наркотики

https://static.news.ru/photo/4686791a-137c-11eb-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации на заседании 21 октября одобрил законопроект, который обязывает военнослужащих проходить диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию и проверку на наличие в организме наркотиков.

Документ ранее был опубликован в базе данных Госдумы. В пояснительных материалах указывается, что целью законопроекта является снижение смертности военнослужащих, в том числе от онкологических болезней и нарушений в системе кровообращения.

Согласно новой правовой норме, военнослужащие должны знать и соблюдать требования безопасности, заботиться о сохранности своего здоровья, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию и экспертизу на присутствие в организме психотропных или наркотических веществ, а также их метаболитов. Органам исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, даются полномочия по установлению порядка проведения диспансеризации и осмотров. Кабмин должен будет установить порядок финансирования расходов, связанных с этой деятельностью.

Ранее замглавы Минобороны Тимур Иванов объяснил, что законопроект должен усовершенствовать порядок проведения медосмотров и диспансеризации для военнослужащих с учётом особенностей службы, несения боевого дежурства, участия в спецоперациях или учениях.

Законопроект направлен на подпись президенту. После одобрения главы государства и официального опубликования он вступит в силу.

Как писал NEWS.ru, 21 октября Совфед также одобрил законопроект, подразумевающий снижение платы за коммунальные услуг в случае их предоставления с перерывами или с нарушением качества.