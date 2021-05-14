Слуцкий предложил Израилю и Палестине провести переговоры в Москве

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Для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта Россия готова предоставить московскую площадку. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире программы «Соловьёв LIFE» на YouTube.

По словам Слуцкого, Россия предлагает пригласить на встречу так называемый «ближневосточный квартет» — те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время: Египет, Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Мы готовы предоставить московскую площадку. Мы — это Россия, это МИД, это Государственная дума, — сказал депутат.

По словам Слуцкого, российские депутаты находятся на связи с коллегами с обеих сторон конфликта ежедневно. Однако пока намерение о переговорах реализовать не удалось.

Надо, думаю, действительно делать шаги, чтобы ближневосточный «квартет» был созван в самое ближайшее время, — заключил Слуцкий.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено 1750 ракет, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Ранее руководство Израиля заявило, что намерено наносить удары по сектору Газа ещё несколько дней.